SKY – Fiorentina, Torreira non verrà riscattato

Lucas Torreira non verrà riscattato dalla Fiorentina. Il calciatore uruguagio, grande protagonista della stagione della squadra viola, tornerà all’Arsenal con cui ha ancora un anno di contratto.

Lucas Torreira ha giocato contro la Juventus la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera. L’ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all’Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023.

Torreira chiude quindi così la sua seconda avventura in Italia. Dopo il biennio con la maglia della Sampdoria tra il 2016 e il 2018, il calciatore uruguagio si era trasferito all’Arsenal per circa 30 milioni di euro. Nell’ottobre 2020 era passato, in prestito, all’Atletico Madrid di Simeone. Dopo non essere stato riscatto dai colchoneros, la Fiorentina lo aveva prelevato nello scorso calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Torreira chiude così un’avventura che lo ha visto assoluto protagonista con la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Il calciatore uruguagio ha messo a referto 35 presenze tra campionato e Coppa Italia con 5 gol e 2 assist.

