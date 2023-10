SKY – Rudi Garcia torna ad allenare a Castel Volturno, ma il suo futuro è in bilico

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha svelato le ultime novità in merito al futuro di Rudi Garcia, allenatore del Napoli: “Dopo alcuni giorni di riposo, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 11 ottobre) il Napoli si ritroverà all’SSCN Konami Training Center per il primo allenamento della settimana. A guidare l’allenamento dei campioni d’Italia ci sarà Rudi Garcia, sebbene il futuro dell’allenatore francese sia appeso a un filo. Per il momento, però, Rudi Garcia è ancora sulla panchina del Napoli e oggi pomeriggio, come detto in precedenza, guiderà l’allenamento della sua squadra. L’allenatore francese non potrà lavorare con undici dei suoi giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Il tempo delle parole, però, è ormai finito e oggi si torna a lavorare sul campo. Come detto in precedenza, il Napoli e Rudi Garcia si ritroveranno oggi pomeriggio all’SSCN Konami Training Center per il primo allenamento settimanale e per iniziare a preparare la partita contro l’Hellas Verona, in programma sabato 21 ottobre alle 15:00 al Bentegodi”.