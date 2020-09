SKY – Genoa a un passo da Luca Pellegrini. E si pensa a Balotelli

Come scrive Gianluca di Marzio, il Genoa non si ferma più. Dopo gli ultimi acquisti di Zajc, Pjaca e Zappacosta, il ds Faggiano si prepara a chiudere anche la trattativa per Luca Pellegrini. L’accordo con la Juventus è ad un passo: il terzino classe ’99 non era sceso in campo domenica contro la Sampdoria proprio per una situazione di mercato in uscita, che nelle ultime ore ha preso con decisione la via di Genova, sponda rossoblù. Non sarebbe l’unica operazione in entrata ancora in ballo per il Genoa: c’è una pista concreta che porta a Mario Balotelli. La dirigenza vuole un rinforzo in attacco, si continua a lavorare per l’attaccante del Brescia. E per l’ennesima, attivissima sessione di trattative dell’era Preziosi.