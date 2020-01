SKY – Genoa, Destro sempre più vicino: incontro per chiudere

Per cercare di risollevare una situazione di classifica a dir poco complicata Pubblicato il alle 12:56 da •

Per cercare di risollevare una situazione di classifica a dir poco complicata, il Genoa si attiva sul mercato di riparazione: dopo aver scelto Davide Nicola come nuovo allenatore (il terzo in questa stagione dopo Andreazzoli e Thiago Motta), il club prova a rinforzarsi in avanti col nome di Mattia Destro.

Per l’attaccante del Bologna, che ha giocato solo 278’ senza mettere a segno ancora nessuna rete, sarebbe un ritorno (il quarto dopo quelli di Perin, Behrami e Nicola nell’operazione ‘senso di appartenenza’ attuata dal club rossoblù). In giornata si proverà a chiudere la trattativa che potrebbe portare già domani il classe 1993 a Genoa per effettuare le visite mediche.

fonte: gianlucadimarzio.com