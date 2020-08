Sky – Genoa, Italiano resta allo Spezia: per la panchina in pole c’è D’Aversa

Vincenzo Italiano resta allo Spezia. Niente da fare per il Genoa: l’allenatore che ha conquistato la promozione in Serie A non si muove.

Il presidente Volpi è sempre rimasto fermo sulla sua posizione e non lo avrebbe mai liberato e allo stesso tempo anche Italiano non ha mai apertamente chiesto di andare via.

Ieri c’è stato un pranzo tra la squadra e i dirigenti dello Spezia, in cui proprio Italiano già iniziava a chiedere come strutturare il mercato per la prossima stagione, segnale di come volesse conoscere i progetti tecnici e sportivi da condividere in vista della Serie A. Il mercato, per lo Spezia, inizierà di fatto giovedì prossimo dopo una riunione operativa in programma mercoledì.

Il matrimonio tra lo Spezia e Italiano dunque va avanti, mentre il Genoa sta decidendo a chi affidare la propria panchina: al momento in pole c’è D’Aversa (esonerato dal Parma) che dovrebbe battere la concorrenza di Maran.

Fonte: Gianlucadimarzio.com