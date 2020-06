SKY – Giornata di relax in Abruzzo per De Laurentiis

Ieri sera tutti gli azzurri a cena, nella suggestiva cornice di un ristorante di Posillipo, in un’atmosfera di grande festa condivisa anche con le rispettive famiglie. Come riferisce la redazione di Sky Sport, era presente anche patron De Laurentiis, grande cerimoniere della festa. Il presidente, oggi sarebbe stato avvistato in Abruzzo per una giornata di relax in montagna. Gioia, allegria, ma anche un pizzico di nostalgia per l’addio ormai annunciato di Callejon, tanti cori per lo spagnolo che è in scadenza di contratto, il rinnovo sembra sempre più improbabile.