SKY – Giuntoli resta vigile in attesa di un’occasione per il terzino sinistro per gennaio

Sky Sport, in vista del mercato di gennaio, ha fatto il punto della situazione sulle possibili manovre del ds azzurro Cristiano Giuntoli: “Mario Rui sta facendo bene, c’è Ghoulam che è rientrato dopo il lungo infortunio e il giovane Zanoli che ogni tanto viene schierato da Spalletti. Giuntoli, però, resta vigile, per vedere se a gennaio si presenterà un’occasione in quel ruolo. C’è poi il problema Coppa d’Africa, competizione che per circa un mese toglierà a Spalletti giocatori importanti come Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas: da vedere se il club azzurro accontenterà l’allenatore, regalandogli qualche rinforzo importante”.