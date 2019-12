Sky – Ibra vicino al “Si” al Milan, risposta attesta prima della fine del 2019

Conto alla rovescia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ottimismo alle stelle in casa rossonera: l’attaccante svedese dovrebbe sciogliere le riserve entro la fine dell’anno, e secondo le indiscrezioni firmerà con i rossoneri un contratto di 6 mesi con clausola di rinnovo.

Proprio su questo punto il Diavolo e l’attaccante di Malmoe hanno trovato la quadra: il prolungamento di contratto non scatterà solo in caso di piazzamento in Europa del Milan ma sarà legato maggiormente agli obiettivi individuali, come gol, assist e presenze. Questo dettaglio sta facendo propendere il giocatore verso il sì, dopo le ultime settimane di silenzio assordante. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’accordo economico era già stato trovato: Elliott ha deciso di fare un ulteriore strappo alla politica dei giovani, e ha dato il via libera agli uomini di mercato del Milan di offrire 3 milioni di euro a Ibra per i prossimi sei mesi, con opzione di rinnovo per un’altra stagione a 6 milioni di euro.