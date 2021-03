Sky – Il Milan dovrebbe recuperare Theo Hernandez e Rebic in vista della sfida con il Napoli

I colleghi di Sky Sport hanno riferito le ultime dal quartier generale del Milan, prossimo avversario della formazione partenopea. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Il Milan dovrebbe recuperare Theo Hernandez e Rebic che oggi hanno lavorato a parte però dovrebbero essere abili e arruolabili per il prossimo impegno di Europa League contro i Red Devils. Terapie personalizzate per “lo showman” Ibrahimovic, recente mattatore di Sanremo, e Bennacer. Per quel che riguarda Mario Mandzukic invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma potrebbe recuperare in vista del Napoli. Insomma, la situazione a Milanello non è delle più rosee, eppure il diavolo ha dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti gli avversari a prescindere dalle defezioni. Ecco perché il Napoli dovrà stare attento e provare a giocare al massimo per portare all’ombra del Vesuvio l’intera posta in palio. Sono punti preziosissimi in chiave Champions. In definitiva, quello di San Siro è l’ennesimo appuntamento da non fallire.