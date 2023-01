SKY – Il Milan non rilancia per Zaniolo: fuori dalla corsa a queste condizioni

Passate le 24 ore dai primi contatti ufficiali con la Roma, il Milan ha deciso di non fare rilanci per Nicolò Zaniolo: il club rossonero, infatti, ha comunicato al club giallorosso di non poter procedere con offerte a titolo definitivo che si avvicinano a quanto offerto dal Bournemouth A queste condizioni – quelle dell’offerta del Bournemouth – il Milan si tira fuori per Nicolò Zaniolo. La società rossonera, che aveva il gradimento del classe 1999, non può procedere con le richieste della Roma e provare a pareggiare l’offerta inglese. Con il Milan che si è tirato fuori – almeno finché le condizioni richieste dai giallorossi rimarranno queste – sul tavolo della Roma e di Nicolò Zaniolo rimane l’offerta del Bournemouth. Il classe 1999 dovrà quindi prendere la sua decisione. Il club inglese, attualmente al diciassettesimo posto in Premier League, cercherà di convincere il fantasista azzurro nelle prossime 48 ore, sia dal punto di vista economico, sia a livello d’importanza nella squadra, sia di vetrina del campionato britannico. Poi la palla passerà a Nicolò Zaniolo che dovrà prendere la propria decisione sul futuro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com