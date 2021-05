Oggetto misterioso, mandato due volte in prestito solo in questa stagione di Serie A. Adam Ounas potrebbe tornare al Napoli la prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’esterno algerino potrebbe rimanere in rosa, ma tutto dipenderà dal prossimo tecnico azzurro. In ogni caso, la dirigenza chiede 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore che in questa stagione ha disputato il girone di ritorno con il Crotone.