Sky, il Napoli lavora al rinnovo di Kim: la situazione

Sky Sport ha parlato di Kim Minjae, difensore del Napoli. Il suo rinnovo è una questione ancora aperta per la dirigenza azzurra, che ha già visto recapitarsi diverse offerte da alcuni club europei.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, quella di Kim rappresenta la principale preoccupazione del Napoli al momento. C’è una clausola rescissoria divisa in due step, una da 50 milioni per i club non top, e una da 70 milioni di euro per i club top. Queste cifre sono molto basse per i club di Premier League. Il Napoli, dal canto suo, è al lavoro per cercare di rinnovare il contratto del coreano, senza però la clausola rescissoria.