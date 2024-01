Sky – Il Napoli rimane su Dragusin, pronta un’offerta più una pedina di scambio

Il Napoli è entrato nel vivo del mercato invernale. Non è un mistero che Aurelio De Laurentiis sia alla ricerca di un difensore per sistemare un reparto che è stato parecchio in difficoltà da inizio stagione. Nel mirino del patron azzurro ci sarebbe Radu Dragusin, difensore ex Juventus attualmente al Genoa.

Il futuro del romeno sembra essere in Premier League, con il Tottenham in prima linea. C’è però distanza tra l’offerta degli inglesi, pari a 22-23 milioni di euro, e la richiesta del club ligure, che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Il Napoli, però, non resta a guardare. De Laurentiis sarebbe pronto, come riportato Sky Sport, ad inserire Leo Ostigard nell’operazione come pedina di scambio oltre ad un’offerta economica. Il norvegese tornerebbe, in questo modo, al Genoa dopo soli sei mesi.