SKY – Il Torino avvia i contatti per Dennis Praet del Leicester

Il Torino si inserisce forte sul mercato degli ultimi giorni. Dopo aver avuto i primi contatti per Amrabat, adesso spunta anche l’obiettivo Dennis Praet.

Un calciatore già cercato lo scorso anno su richiesta di Marco Giampaolo e che invece potrebbe diventare un nuovo giocatore per Ivan Juric.

C’è stato un primo approccio per l’acquisto del calciatore ex Sampdoria, oggi in forza al Leicester. Il belga classe 1994 non ha ancora debuttato nella nuova stagione e potrebbe essere un profilo in uscita dalle Foxes.

In serata ci saranno novità sulla fattibilità dell’operazione, con il Torino che aspetta di capire se ci saranno le condizioni per tentare l’affondo e dare a Juric un nome pesante spendibile sia a centrocampo che sulla trequarti.

Praet rimane un profilo più alla portata, anche perché già nella scorsa stagione si era tentato di portarlo a Torino, visto che era un pupillo di Marco Giampaolo dai tempi della Sampdoria. Nella scorsa stagione ha totalizzato appena 15 presenze con il Leicester e adesso potrebbe reclamare più spazio tornando in Serie A, dove ha vissuto le migliori stagioni della carriera.