Il Tottenham insiste per Piatek, la società inglese non molla la presa per l’attaccante rossonero, che sta trovando sempre meno spazio in campionato. L’arrivo di Ibra e la soluzione Leao lo hanno di fatto tagliato fuori dalla formazione titolare, per questo nei giorni scorsi gli agenti del giocatore hanno incontrato il Milan per cercare una soluzione.

Il Tottenham vorrebbe portarlo in Inghilterra per tamponare l’emergenza relativa all’infortunio di Kane. I contatti sono continui, ma al momento c’è distanza tra le due società. Il club inglese, infatti, vorrebbe Piatek in prestito, una formula però non gradita dai rossoneri. fonte: gianlucadimarzio.com