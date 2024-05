SKY – Incontro in giornata tra Gasperini e l’Atalanta: il Napoli attende

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno scritto la storia: i nerazzurri hanno portato per la prima volta in Italia l’Europa League, dopo la splendida vittoria contro il Bayer Leverkusen in finale. Con l’arrivo della fine di questa stagione, il club bergamasco e il suo attuale allenatore si incontreranno per decidere il futuro: il Napoli rimane in attesa per comprendere la volontà di Gasperini.

L’Atalanta potrebbe fare i conti con un cambio in panchina: Gian Piero Gasperini incontrerà oggi la società per discutere del proprio futuro. Dopo la vittoria in Europa League, l’allenatore aveva dichiarato che tutto si deciderà al termine della stagione, dopo l’incontro con la dirigenza.

Il Napoli è alle porte, con la panchina degli azzurri che è ancora senza una guida per la prossima stagione. In attesa della 38ª giornata di campionato, il club monitora la situazione attorno a Gasperini, tra i favoriti per la panchina insieme a Conte e Pioli.

Il Milan ha comunicato in mattinata che Stefano Pioli non sarà l’allenatore per la prossima stagione: il Napoli attende novità da Bergamo per quanto riguarda Gasperini, per decidere quale possa essere il profilo migliore.