SKY – Inforunio Osimhen, non dovrebbe essere nulla di serio per il nigeriano

Victor Osimhen, come annunciato dalla SSC Napoli, non giocherà il derby contro la Salernitana per un problema muscolare. Come riporta Sky Sport, infatti, l’attaccante del Napoli domani effettuerà una risonanza per approfondire la situazione del polpaccio dolorante, dove nei giorni scorsi aveva già subito una botta. Non dovrebbe essere comunque un problema serio: considerando la sosta per le nazionali, dunque, è probabile che il Napoli non voglia caricarlo e lo voglia gestire con più prudenza nella prossima settimana dove gli azzurri giocheranno contro LegiaVarsavia in Europa League ed Hellas Verona.