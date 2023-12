SKY – Inter, Bastoni verrà risparmiato contro il Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi si è allenata al Suning Training Centre con un occhio proiettato alla sfida di domenica sera contro il Napoli al Maradona. Anche nella giornata di oggi, spiega Sky Sport, Alessandro Bastoni si è allenato a parte rispetto al resto della squadra: il difensore sta meglio ma salvo sorprese sarà risparmiato per la trasferta in Campania. Dopo l’infortunio muscolare accusato nel ritiro con l’Italia il giocatore viaggia verso il recupero completo, ma la sensazione è che Simone Inzaghi voglia utilizzare prudenza e quindi rimandare alla prossima partita il rientro in campo. Discorso diverso per Benjamin Pavard: il difensore francese ha tolto il tutore e ricominciato a correre, ma per rivederlo in campo serviranno altre 2-3 settimane almeno. Non sembrano preoccupare, invece, le condizioni di Denzel Dumfries dopo l’affaticamento delle scorse ore.