SKY – Inter, chiesti Lukaku e Koulibaly in prestito al Chelsea

Nella giornata di mercoledì 14 giugno, a Londra, è avvenuto l'atteso incontro tra Inter e Chelsea per discutere di vari temi di mercato. Tra questi, Ausilio ha chiesto la disponibilità ai prestiti di Romelu Lukaku e di Kalidou Koulibaly. Per entrambi, il club inglese dovrà valutare cosa fare. Il Chelsea vorrebbe monetizzare dalle cessioni e quindi sta riflettendo. In questo caso, potrebbe riverlarsi decisiva la volontà dei calciatori. In queste ore, la dirigenza dell'Inter si trova a Londra per studiare le prime operazioni di mercato. Non si è parlato invece di altre operazione tra le due squadre in questo primo meeting tra le due società. Nelle prossime ore, Piero Ausilio ha in programma diversi incontri con altri club inglesi, continuando dunque il giro di contatti in Inghilterra.

Fonte: Gianlucadimarzio.com