Sky – Inter e Lukaku sempre più vicini a ritrovarsi

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, riporta le ultime novità sul ritorno di Lukaku all’Inter.

Il Chelsea ha dettato le condizioni per il ritorno in prestito del belga in nerazzurro: 10 milioni di euro di parte fissa più bonus. L’Inter aveva offerto 5 milioni per il prestito, offerta rifiutata dal club inglese; ora, però, la società nerazzurra è pronta a soddisfare la richiesta fatta dal Chelsea.

L’ultimo passaggio che manca è, in pratica, il sì del presidente nerazzurro Zhang. Con il suo ok, l’operazione può andare a buon fine per l’Inter.