SKY – Inter-Eriksen, si tratta con il Tottenham

L’Inter continua ad essere alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. E, soprattutto, continua a lavorare al nome di Christian Eriksen, centrocampista classe 1992 in scadenza in estate con il Tottenham. Il danese, 24 presenze e tre gol in questa stagione, non ha aperto al rinnovo con gli Spurs, che adesso potrebbero privarsene già nella sessione invernale di mercato.

L’Inter si sta sempre più convincendo di provare a prendere Eriksen già a gennaio, anche perché dal fronte Vidal non arrivano segnali positivi, soprattutto se il Barcellona dovesse cambiare allenatore (brucia ancora la sconfitta in Supercoppa con l’Atletico). E’ dunque aumentato il pressing nei confronti del Tottenham, con cui è nata una vera e propria trattativa.

La richiesta degli Spurs è di 20 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe spendere meno. Per questo sta provando ad inserire Vecino come contropartita. Se questo tentativo non dovesse soddisfare gli inglesi, allora i nerazzurri dovranno aumentare la propria offerta per avvicinarsi alla cifra richiesta. Si tratta in queste ore su due fronti: da un lato proseguono i discorsi fra i club e, allo stesso tempo, dall’altro l’Inter cerca di definire l’intesa con il suo agente che è a Milano.

Si cerca una doppia intesa dunque, sia per gennaio che per giugno. Le parti in causa continueranno a lavorare per un grande colpo nonostante tutte le difficoltà che si presentano quando in gioco ci sono cifre e giocatori importanti. L’Inter proverà comunque ad affondare il colpo subito.

