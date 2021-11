SKY – Inter-Napoli, le probabili formazioni: due alternative a Lozano in attacco

INTER-NAPOLI, domenica ore 18

Acciaccati, infortunati, recuperabili. La mappa ‘medica’ che ha tra le mani Simone Inzaghi è piena di informazioni. Iniziamo dai recuperabili: Bastoni e Dzeko si sono visti in campo e quindi allarme rientrato ma l’impegno è di quelli tosti e quindi tutti servono al 100%. De Vrij è infortunato e in mezzo giocherà Ranocchia. Lautaro Martinez è tornato acciaccato ma con Sanchez infortunato il ‘Toro’ sarà in campo. Dubbio sul suo partner. Dzeko come detto è recuperato ma pensando allo Shakhtar mercoledì Inzaghi deve decidere se rischiarlo o schierare al suo posto Correa e tenerselo per la coppa

Napoli, Politano positivo al Covid

Il Napoli ha comunicato nella mattinata di sabato la positività al Covid per Matteo Politano: il giocatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e in isolamento. Doveva partire dal 1′ contro l’Inter al posto di Lozano, anche complice la stanchezza per gli impegni di quest’ultimo con la nazionale messicana. Alternative a Lozano possono essere Elmas o Zielinski (con Elmas in quel caso trequartista). Difficile al momento vedere Mertens dal 1′.

