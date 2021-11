SKY – Inter-Napoli, le probabili formazioni: Lozano al posto di Politano

Una sfida ad alta quota tra due squadre che, insieme al Milan, meglio stanno facendo in questa prima parte di campionato. A San Siro l’Inter di Simone Inzaghi sfida il Napoli dell’ex allenatore nerazzurro Luciano Spalletti. 32 i punti ottenuti dagli azzurri nelle prime 12 gare di campionato, 25 invece quelli raccolti da Barella e compagni fino a questo momento. Il fischio d’inizio di Inter-Napoli è previsto alle ore 18.

Inter, Correa favorito su Dzeko in attacco

Un solo grande dubbio per Simone Inzaghi e riguarda l’uomo che affiancherà Lautaro Martinez in attacco. Dopo aver saltato le gare con la Bosnia per infortunio Dzeko ora sta bene e si è allenato regolarmente in gruppo, ma l’allenatore nerazzurro deciderà solo dopo la rifinitura se rischiarlo e farlo partire dall’inizio, visto anche l’impegno in Champions con lo Shakhtar di mercoledì. Al momento, però, il favorito per la maglia da titolare è Correa. Per il resto difesa a tre con Skriniar, Ranocchia e Bastoni, con Darmian esterno di centrocampo di destra e Perisic a sinistra, in mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli, c’è Lozano come vice-Politano

La positività al Covid di Politano, che nelle idee di Spalletti sarebbe stato titolare, ha cambiato i piani azzurri. Il sostituto naturale è Lozano (con cui Politano si alterna da inizio stagione), che però ha svolto solo un allenamento con il resto della squadra dopo gli impegni con la nazionale. Alla fine il titolare dovrebbe essere proprio il messicano, ma non è del tutto da escludere la soluzione Elmas; altra alternativa Zielinski a destra nel tridente offensivo ed Elmas mezzala. Difficile invece ipotizzare la partenza di Mertens dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3) La probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa Fabiàn Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti.