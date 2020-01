SKY – Inter, segnali positivi per Eriksen

Arrivano segnali positivi dall’entourage di Eriksen. A metà settimana è atteso nuovamente in Italia l’agente del giocatore, per approfondire i dettagli dell’accordo con l’Inter e poter dare poi il via alla trattativa col Tottenham. Un segnale di come voglia risedersi con la società nerazzurra per limare le ultime distanze.

Della situazione di Eriksen ha parlato anche José Mourinho in conferenza stampa: “Giocherà domani e penso anche sabato. Non so se sarà ancora qui dopo gennaio. Conosco il suo futuro, ma non spetta a me parlarne. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire di no. Non sono un idiota, sono nel calcio da parecchi anni. È normale che un giocatore nella sua posizione non riesca a esprimersi ad alto livello” le parole dell’allenatore portoghese.

fonte: gianlucadimarzio.com