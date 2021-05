Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport, ha parlato del futuro sulla panchina del Napoli: “Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Anche se il presidente dovesse mai fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori tra cui Simone Inzaghi e Spalletti che è in pole position”.