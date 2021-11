Impegno decisivo per l’Italia di Mancini che, contro la Svizzera, vuole ottenere il pass (anche se non ufficiale) per Qatar 2022. Nonostante le assenze Mancini cercherà di puntare sui migliori. In porta confermato Donnarumma mentre in campo sempre più punti fermi della Nazionale Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Ecco la probabile secondo Sky Sport:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT: Mancini.