SKY – Italia, torna Balotelli: l’attaccante sarà tra i convocati di Mancini per lo stage azzurro

Mario Balotelli si prepara a fare il suo ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky, Roberto Mancini è intenzionato a convocare l’attaccante dell’Adana Demirspor per lo stage della Nazionale che si dovrebbe tenere tra il 26 e il 27 gennaio, durante la sosta del campionato (che ripartirà il primo weekend di febbraio), e che vedrà presenti 35 giocatori. Per l’ex Monza si tratterebbe di un ritorno dopo tre anni di assenza, che non passerebbe di certo inosservato: in totale SuperMario in azzurro vanta 14 reti in 36 presenze: tra i giocatori in attività solo Immobile ha segnato di più.