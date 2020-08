SKY – Juve, Pirlo preferisce Dzeko rispetto a Milik. I dettagli

Secondo quanto riferito da Sky Sport il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’attacco Edin Dzeko. Il bosniaco classe ‘86 è infatti il preferito dell’ex centrocampista anche se la trattativa non si prospetta facile visto che la Roma non vuole cederlo e lo stesso centravanti non ha dato segnali di volersene andare. Dzeko è infatti al centro del progetto della nuova Roma e solo una richiesta esplicita di cambiare aria da parte del centravanti potrebbe cambiare le carte in tavola.