SKY – Kim-Bayern Monaco, oggi prima parte delle visite mediche: i dettagli

Ore decisive per il futuro di Kim Min-jae, pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Nelle prossime ore infatti, il difensore del Napoli (grande protagonista dello scudetto degli azzurri) sosterrà le visite mediche per il club di Bundesliga. Queste, sono propedeutiche al successivo pagamento della clausola rescissoria da parte dei bavaresi, a un passo quindi dalla definizione dell’acquisto di Kim dal Napoli. Alla prima stagione in Serie A, Kim Min Jae, oltre a essersi laureato campione d’Italia con il Napoli, è stato anche nominato miglior difensore del campionato. Un impatto straordinario, quello avuto dal sud-coreano nel campionato italiano (ma anche in Champions League, dove il Napoli ha raggiunto per la prima volta della sua storia i quarti di finale), portando i più grandi club europei a mettere gli occhi su di lui, con il Bayern Monaco ormai avanti su tutti (in queste ore le visite mediche). I bavaresi continuano così a guardare in Serie A, dopo aver acquistato la scorsa stagione De Ligt dalla Juventus. Il Bayern Monaco vuole fortemente Kim, per il quale è pronto a pagare la clausola rescissoria, valida solo per l’estero e dal valore in base al fatturato del club intento a pagarla.

Fonte: Gianlucadimarzio.com