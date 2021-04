Le scelte di Pirlo sono praticamente fatte per il match di mercoledì contro il Napoli. Secondo quanto riporta Sky, i tre “esclusi” nel derby per il party clandestino potrebbero tornare fra i convocati: Mc Kennie, però, potrebbe essere l’unico candidato ad una maglia da titolare. Dybala, invece, che non gioca da gennaio, potrebbe entrare a partita in corso. Arthur è ancora ai box, ma potrebbe essere convocabile mercoledì.