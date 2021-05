SKY – La Lazio ha incontrato Ramadani: chieste informazioni su Sarri

Con l’addio di Simone Inzaghi, come riporta il portale gianlucadimarzio.com, ormai promesso sposo dell’Inter, Claudio Lotito e Igli Tare hanno dato il via alla ricerca di un nuovo allenatore al quale affidare la guida della Lazio. Gli occhi della dirigenza biancoceleste, in un primo momento, sono subito caduti su alcuni “uscenti” di questa Serie A: Gotti e Italiano, giunti al capolinea delle loro esperienze con Udinese e Spezia, sono infatti due profili graditi dal club capitolino. Ma non sono i soli. Nella giornata di ieri, infatti, i vertici del club hanno incontrato a Roma Fali Ramadani, procuratore di Maurizio Sarri e, fra gli altri, di Maksimovic e Boateng. I biancocelesti hanno cercato di capire se la pista che porta all’allenatore toscano sia percorribile, specialmente in termini di richiesta economica. Dopo un primo incontro con la società, Ramadani ha ora in programma un confronto con lo stesso Sarri, per capire se la trattativa possa entrare nel vivo oppure no. Sempre con Ramadani, però, la Lazio ha anche mosso i primi passi in ottica mercato: tra gli assistiti del procuratore non mancano infatti alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng: i difensori di Napoli e Bayern Monaco piacciono a Lotito e Tare, che per il momento hanno chiesto informazioni su entrambi.