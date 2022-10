Sky da la probabile formazione del match tra Napoli e Cremonese. In porta Meret, difesa che potrebbe subire un turnover: Juan Jesus, Ostigar e Zanoli sperano in una maglia da titolare. A centrocampo turno di riposo per Zielinski con Ndombele che dovrebbe partire dal primo minuto. In avanti ancora out Osimhen, dovrebbe invece rientrare Politano.