Reggiana scatenata sul mercato, dopo aver chiuso per Germoni e Cambiaghi, ora è in stato avanzato la trattativa con l’Atalanta per il centrocampista classe ‘98 Simone Muratore (quest’anno alla Juventus). Discorso già ben avviato e prossimo alla fumata bianca sulla base del prestito secco.

Per il centrocampo, inoltre, rimane in piedi il ‘sogno Luca Cigarini’. Reggiano doc, ma con diverse proposte sul piatto. L’ambiziosa Reggiana non si ferma e ci riproverà. Intanto sta per chiudere per Muratore.