SKY – Lazio-Giroud, c’è l’accordo: si aspetta il via libera del Chelsea

Procede la trattativa per portare Olivier Giroud dal Chelsea alla Lazio. Il club biancoceleste e l’attaccante francese hanno trovato l’accordo per il trasferimento, ora manca solo l’ok definitivo dei Blues.

Ma la Lazio spinge per sbloccare l’affare, indipendentemente dal mercato in entrata del Chelsea che punta Mertens: dopo Immobile e Caicedo, Inzaghi cerca quel terzo centravanti di ruolo e di esperienza che il profilo di Giroud (classe ’86 e capocannoniere dell’ultima Europa League) garantirebbe.

Ci sono diversi fattori che spingono Giroud a scegliere la Lazio. L’attaccante ha già parlato con Tare: i biancocelesti hanno messo sul tavolo una proposta a lungo termine (contratto di tre anni e mezzo), mentre al Chelsea andrebbe subito un milione per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni più uno di bonus.

E non sarebbe la formula a far esitare il club inglese, ma piuttosto l’assenza di sostituti in attacco qualora non dovessero arrivare rinforzi in queste ultime ore. Bisogna però considerare la volontà del giocatore, che con la Lazio punta ad avere spazio e minuti in vista dell’Europeo. E l’Inter? Per ora nessun rilancio o rientro in corsa per Giroud.

