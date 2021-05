SKY – Lazio, Lotito punta su Gattuso: sfida con la Fiorentina

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Gennaro Gattuso. L’attuale allenatore del Napoli potrebbe andare alla Lazio: “Il futuro di Rino Gattuso potrebbe essere sempre azzurro, ma da quello del Napoli a quello dela Lazio. In attesa di capire come andranno avanti i colloqui con la Fiorentina, la tentazione del club di Lotito è forte. Come svelato nella giornata di ieri da Sky Calcio Show, proprio Gattuso è il preferito in una rosa di candidati per sostituire Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste, infatti, potrebbe lasciare la panchina a seguito del mancato rinnovo, che si verificherebbe soprattutto in caso di offerte importanti ricevute da altri club. I primi segnali a Gattuso sono già arrivati, ma Rino dovrà ancora decidere se accettare la corte della Fiorentina o meno: anche Commisso è infatti in pressing, avendo dato ulteriori garanzie sulla costruzione della squadra. Dubbi ancora ce ne sono, alimentati dal fatto che il feeling con Lotito sia molto forte. Nel frattempo, la Fiorentina stessa studia delle alternative (nella lista ci sono anche Fonseca e Garcia): al momento, però, i viola hanno deciso di prendere tempo fino al termine del campionato per capire poi con chi chiudere“.