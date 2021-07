Sky – Lazio, tutto fatto per il ritorno di Felipe Anderson: i dettagli

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sarebbe in dirittura d’arrivo il primo rinforzo per Maurizio Sarri. Si tratta di Felipe Anderson, che dopo l’esperienza al West Ham sarebbe pronto a tornare nel club di Lotito. Il brasiliano arriverà per una cifra intorno ai 3 milioni di euro che però non verserà al club inglese, perchè sarebbe la stessa cifra che il club di Londra doveva ancora alla Lazio per il trasferimento avvenuto nel 2018. Inoltre agli Hammers spetterà il 50 % su una futura rivendita del giocatore.