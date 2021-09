Sky – Leicester-Napoli, ci saranno Malcuit, Rrahmani e Elmas

Lorenzo Insigne ha recuperato e dovrebbe giocare dal primo minuto. Secondo le ultime di formazioni, fornite da Sky Sport, il capitano del Napoli ci sarà contro il Leicester nel terzetto con Elmas – perché Zielinski non è ancora al meglio, avvertendo ancora un po’ di fastidio – e Lozano che torna titolare a destra, ovviamente dietro la punta Osimhen. A centrocampo Fabian ed Anguissa mentre in difesa – vista l’assenza di Mario Rui – chance per Malcuit a destra con Di Lorenzo che si sposta a sinistra. Al centro, con Koulibaly, ci sarà Rrahmani in modo da preservare così Manolas.