SKY – Llorente, contatto tra il suo agente e la Juventus. I dettagli

Come riporta Sky Sport, il Napoli non effettuerà il calciomercato come l’anno scorso. Del resto la rosa messa a disposizione di Gattuso da De Laurentiis e Giuntoli ha dato garanzie in termini di qualità e profondità. La società azzurra si occuperà dellle cessioni di Milik e Llorente. Sul polacco, in scadenza a giugno, la situazione è ancora in fase di stallo. Le richieste di De Laurentiis, non meno di 15 milioni, e quelle del giocatore, che pretende ingaggio top, al momento stanno scoraggiando i club interessati. Un braccio di ferro che rischia di scontentare entrambe le parti. Il Napoli, che lo perderebbe a zero a giugno, e Milik, che quasi certamente perderebbe la possibilità di disputare gli Europei. Più probabile a questo punto che si risolva prima la situazione legata a Llorente, per il quale -nei giorni scorsi- la Juventus ha contattato l’agente.