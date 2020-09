SKY – Lo Spezia punta Llorente, ma l’ingaggio è l’ostacolo

Lo Spezia nella giornata di oggi avrebbe effettuato un tentativo per portare in Liguria Fernando Llorente, centravanti classe ’85 in uscita dal Napoli. Un affare non semplice a causa dell’alto ingaggio che il basco percepisce, ma il club neopromosso in A vuole tentare tutto il possibile per regalare a mister Italiano una prima punta. I liguri sono sempre attenti anche sulla situazione di Federico Santander del Bologna che però partirebbe solo in caso di arrivo di Supryaga dalla Dinamo Kiev. Lo riferisce Sky Sport

Fonte: TMW