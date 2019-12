SKY – Lobotka vuole solo il Napoli: le cifre dell’operazione

Sembrerebbe il nome più caldo per la mediana azzurra, che potrebbe arrivare a Gennaio. Stanislav Lobotka sembrerebbe vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, il calciatore slovacco avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi in Italia, e sembrerebbe già iniziato il braccio di ferro con il Celta Vigo per il prezzo del cartellino: la clausola dello slovacco è fissata sui 50 milioni, ma l’offerta del Napoli è ferma sui 15 milioni più bonus, per un totale di 20. La richiesta del club spagnolo, per una cessione a Gennaio, sarebbe intorno ai 25 milioni. L’offerta per il calciatore sarebbe allettante: quadriennale o quinquennale a 2 milioni di euro a stagione e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale dal club di Aurelio De Laurentiis.