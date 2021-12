SKY – L’Olympiacos segue ancora Manolas: possibile nuovo assalto già a gennaio

Fin qui per il difensore azzurro Kostas Manolas è stata una stagione complicata, anche a causa di diversi problemi fisici. Il difensore greco, infatti, ha giocato appena sette partite tra campionato ed Europa League. Il futuro del giocatore, già vicino alla partenza la scorsa estate, è dunque in dubbio ed un ritorno in patria non è infatti impossibile. L’Olympiacos infatti, club che ha già cercato Manolas la scorsa estate. Come riferisce Sky Sport, non a caso, i greci sono pronti a tornare all’assalto già nel prossimo mercato di gennaio con il Napoli che dovrebbe poi trovare un sostituto all’altezza.