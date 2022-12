SKY – Lukaku è tornato ad Appiano: il belga vuole esserci contro il Napoli

L’attaccante belga, tornato nella giornata di ieri a Milano dopo l’eliminazione dal Mondiale, oggi si è presentato ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni svolgerà in parte lavoro con il gruppo e in parte lavoro atletico: l’obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione in buone condizioni per la sfida contro il Napoli il prossimo 4 gennaio. In gruppo nuovamente Darmian, mentre D’Ambrosio e Correa sono ancora a parte. I nerazzurri ora avranno a disposizione due giorni di riposo. L’altra metá della LuLa. C’è quella che brilla, non solo di luce propria, nel cielo limpido del Qatar, lasciando la sua impronta su un mondiale fin qui anonimo. E poi c’é quella offuscata da una Coppa del mondo senza gloria, nel cielo livido di Appiano Gentile. Dove Lukaku ha riabbracciato staff e compagni e rimesso in moto il suo motore possente. A riaccogliere l’attaccante belga un grappolo di tifosi infreddoliti che smaniano di rivederlo in campo. Le speranze di rimonta in classifica dei nerazzurri sono legate al ritorno in pianta stabile del belga, che a causa degli infortuni non c’è praticamente mai stato come racconta il magro bottino (2 gol in 5 presenze x un tot di 256 minuti tra campionato e coppa) da agosto a novembre. Dopo il flop mondiale con il Belgio Lukaku punta ora a ritrovare la migliore condizione atletica e la brillantezza: saranno fondamentali le amichevoli contro Betis Siviglia Reggina e Sassuolo per convincere Inzaghi a schierarlo titolare il 4 gennaio contro il Napoli. Contro cui due anni fa di questi tempi la decise proprio lui su rigore. Era la stagione dello scudetto, quella in cui la LuLa piena brillava in tutto il suo splendore nel cielo della Serie A.

Fonte: Sky Sport