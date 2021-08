SKY – Lukaku spinge per andare al Chelsea. L’Inter ha già un accordo con Zapata

Romelu Lukaku vuole lasciare l’Inter per il Chelsea e l’avrebbe già fatto sapere ai nerazzurri. Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’offerta dei Blues prima aveva fatto vacillare e poi convinto il belga per svariati motivi. In primis l’attaccante vorrebbe far ritorno al Chelsea per prendersi una rivincita, perché in passato i Blues hanno deciso di non puntare su di lui. A Milano, inoltre, la situazione è cambiata con l’addio di Conte e di Hakimi: il progetto è stato ridimensionato dalle difficoltà economiche. In questo contesto Lukaku ha esternato all’Inter la sua volontà di partire. Dunque ora i nerazzurri sono al lavoro con il Chelsea per trovare l’accordo. I londinesi avevano fatto recapitare all’Inter un’offerta da 100 milioni più Marcos Alonso, ma è stato rifiutata. La volontà dei nerazzurri è quella di massimizzare il più possibile il guadagno dalla cessione di Lukaku. L’inter vuole incassare il più possibile da questa operazione, così da chiudere il capitolo cessioni. Le due società quindi ora dovranno lavorare sulla giusta cifra per poter poi concludere l’affare. Una volta formalizzata la cessione, ci sarà da capire quanto e come verranno reinvestiti i soldi guadagnati. La priorità di Beppe Marotta per coprire l’uscita di Lukaku porta a Duvan Zapata, con il quale c’è già un accordo di massima e costerebbe intorno ai 40 milioni.