Massimo Ugolini, giornalista, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli: “Il Napoli è in silenzio stampa! Nessuno parlerà con Rudi Garcia contestatissimo dai tifosi. De Laurentiis ha lasciato la tribuna dopo il gol dell’Empoli ed era già stato negli spogliatoi all’intervallo come già fatto in precedenza. Garcia in forte discussione con una sconfitta che mette in serio pericolo la panchina del francese. Chiarissimo che l’umore del patron azzurro sia nero”.