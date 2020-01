L’Inter, invece, ha avuto il primo contatto ufficiale con il Chelsea per Victor Moses e i Blues aprono al prestito. Manca soltanto il via libera del Fenerbahce, club in cui il giocatore è attualmente in prestito, a far tornare il giocatore al Chelsea; così l’Inter andrebbe a chiudere quest’altra operazione in entrata (oggi l’ufficialità di Young) con la formula del prestito con diritto di riscatto.

fonte: gianlucadimarzio.com