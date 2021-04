SKY, Marani: ”Marani: “Il Napoli? E’ tra le tre squadre più forti del campionato”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha parlato anche del Napoli nel corso della sua analisi per l’emittente satellitare: “Per me le squadre più forti del campionato sono Juventus, Inter e Napoli. Il Napoli è quello che è mancato per via degli infortuni, soprattutto quelli di Mertens e Osimhen. All’andata contro l’Inter non c’erano né Mertens né Osimhen. Il Napoli è stato sfortunato, Osimhen è il calciatore su cui si puntava tutto. Voglio aggiungere anche che Fabian è tornato ai suoi livelli, per gran parte della stagione era calato”.