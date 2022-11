Sky, Marani: “Non credo che Chiellini e Del Piero rimarranno fuori dalla nuova Juve”

Matteo Marani, opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, sulla Juventus che ha azzerato il proprio CdA in seguito alla conclusione delle indagini per l’inchiesta Prisma: “C’è stata una distanza evidente tra Elkann e Agnelli sulla linea difensiva da tenere: quella di Agnelli prevedeva il muro contro muro e infatti ha sottolineato come non tutti fossero compatti, mentre qualcun’altro ha consigliato Elkann di usare maggiore prudenza. Situazione brutta, anche drammatica: il ciclo pieno di vittorie di Agnelli si conclude in modo drammatico e in questo vedo una analogia col 2006. Bisognerà capire quanto pesano queste nuove intercettazioni, al processo lo capiremo. Vanno identificate nuove figure: Chiellini e Del Piero potranno rimanere fuori dalla nuova Juve? Io credo di no”.