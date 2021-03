Sky, Marchetti: “Ad inizio stagione pensavo che il Napoli era da scudetto, ecco il vero problema azzurro”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Ecco le sue parole:

“Se il pareggio fosse arrivato al 90′ sarebbe stato accettato ma al 95′ no. Il Napoli aveva maledettamente bisogno di questa vittoria. Due punti in più davano una visione diversa. Il momento è di estrema difficoltà e di grandi complicazioni e per il Napoli l’unico modo per uscirne è vincere, perché vincendo metti dei mattoncini che portano alla serenità e alla Champions League. La lotta è serratissima, lasciare due punti così per strada è delittuoso. Ci sono tante squadre che lottano per il quarto posto, anche il Milan ora rischia. Se si parla con i dirigenti del Milan dicono che il mercato è stato fatto in ottica Champions e non per il campionato.

I programmi del Napoli? Consolidarsi a livello europeo e provare a vincere. A inizio anno anche io ho detto che il Napoli aveva l’organico per vincere il campionato. La società sicuramente ha un peso anche nei punti in classifica ma oggi secondo me il problema del Napoli è in campo. Anche a me suona strano vedere giocatori fuori ruolo ma evidentemente o su alcuni giocatori non c’è fiducia o non sono in forma. Sassuolo? Difesa non impenertabile ma si difende attraverso il possesso palla: è una filosofia diversa da quella che oggi ha il Napoli. Poi dipende molto anche dalla qualità dei giocatori che hai”.