Sky, Marchetti: “Altro che svincolati, serve puntare sul vivaio. Su Zaccagni dico…”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il giornalista Sky Luca Marchetti. Ecco le sue parole:

“Svincolati per il Napoli? Io personalmente penso che lo svincolato a febbraio non sia una grande idea. Prima di riprendere il vero ritmo gara ci vogliono almeno 45 giorni, non sarebbe una soluzione. Il Napoli deve svoltare con il vivaio? Penso che lo debba fare a prescindere, l’hinterland campano ha sfornato tantissimi giocatori ed è un peccato che non siano passati dal Napoli molti di loro.

Napoli su Pessina e Zaccagni? Non credo che oggi si prenda l’uno o l’altro perché si sa già chi sarà l’allenatore del Napoli. I nomi sono tanti, indipendentemente dal discorso di ridimensionamento”.