SKY, Marchetti: “Bereszynski-Zanoli si chiuderà a gennaio”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “E’ sempre bene tenere alta la tensione quindi un piccolo allarme rispetto alla partita di ieri c’è ma non mi preoccuperei più di tanto. Questi match servono a Spalletti per trarre indicazioni, ritrovare un determinato ritmo. Dato il vantaggio della squadra azzurra, se le inseguitrici aspettano un calo del Napoli ci dovrebbe essere un tracollo alla ripresa del campionato per perdere posizioni. Quando il torneo ricomincerà il Napoli dovrà essere maturo. Sul fronte mercato, a gennaio io credo che la rosa del Napoli non sarà intaccata, soprattutto i titolari. Per giugno le cose possono cambiare. Noi non abbiamo il sentore che possa esserci un assalto ai gioielli del Napoli. Credo che l’affare Bereszynski–Zanoli si chiuderà a gennaio. Non è un’operazione a rischio e va bene sia al Napoli che alla Samp. Anche per il portiere, Contini è decisamente più esperto dei due terzi portieri del Napoli. Sull’eventuale uscita di Demme il fattore tempo ha un valore. Perché nelle trattative un conto è il prezzo richiesto oggi, un conto è il prezzo al 31 di gennaio. Oggi il Napoli dice di non avere fretta e di non voler cedere il ragazzo, a meno che non ci sia offerta con pagamento intero dello stipendio e sempre che Demme sia d’accordo. Sul rinnovo di Kvara fino al 2028 dico che più di questo non si può fare, ma sarà più una gratifica per il giocatore: la sua crescita esponenziale ha meravigliato tutti ed ha indotto il Napoli ad raddoppiargli l’ingaggio, rendendolo meno aggredibile. È chiaro che il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Liverpool se volessero non avranno problemi a prenderlo”.